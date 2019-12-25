Днем в воскресенье в Ленобласти потеплеет до +7 градусов

Атмосферное давление будет повышаться.

Объявлен прогноз погоды на предстоящее воскресенье в Ленинградской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Так, 8 ноября в 47 регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь возможен ночью в большинстве районов, а днем – местами, преимущественно только на юге области. Ветер примет западное и северо-западное направления, а его скорость составит 6-11 метров в секунду. Ночью местами порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду.

Температура воздуха в Ленобласти в течение суток составит 2-7 градусов выше нуля, а на севере региона ночью возможно похолодание до 0 градусов, атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в воскресенье усилится ветер до 15 м/с – объявлено штормовое предупреждение.

Фото: Piter.tv