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Днем в воскресенье в Ленобласти потеплеет до +7 градусов
Сегодня, 20:07
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Днем в воскресенье в Ленобласти потеплеет до +7 градусов

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Атмосферное давление будет повышаться.

Объявлен прогноз погоды на предстоящее воскресенье в Ленинградской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные синоптиков ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Так, 8 ноября в 47 регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь возможен ночью в большинстве районов, а днем – местами, преимущественно только на юге области. Ветер примет западное и северо-западное направления, а его скорость составит 6-11 метров в секунду. Ночью местами порывы ветра могут достигнуть 15 метров в секунду. 

Температура воздуха в Ленобласти в течение суток составит 2-7 градусов выше нуля, а на севере региона ночью возможно похолодание до 0 градусов, атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в воскресенье усилится ветер до 15 м/с – объявлено штормовое предупреждение.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласть, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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