Дмитрий Ялов о триатлоне Vyborgman и обновленном Выборге

Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области, председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Дмитрий Ялов принял участие в соревнованиях по триатлону Vyborgman.

Вице-губернатор Ленинградской области Дмитрий Ялов стал одним из участников соревнований Vyborgman, которые прошли в минувшее воскресенье в Выборге. Заместитель председателя правительства региона рассказал Piter.TV о своем дебюте в триатлоне и необходимости привлечения новичков в этот увлекательный вид спорта.

Очень здорово, что здесь участвуют не только опытные спортсмены, но и новички. Я и сам выступаю на Vyborgman в качестве новичка, для меня это первые соревнования по триатлону. Я надеюсь, что такие старты, которые находятся рядом с домом, куда не надо ехать издалека и тратить много денег, они сделают любительский спорт более доступным. Это и небольшие дистанции, которые позволяют каждому проявить себя, это и шанс на вовлечение новых участников. Дмитрий Ялов, вице-губернатор Ленинградской области

Наш собеседник особенно отметил колорит соревнований, которые проходили в древнем городе.

Выборг в этом году стал домом для годовщины Ленинградской области. Правительство региона и федеральный бюджет достаточно активно вкладывались в развитие городской среды и реставрацию объектов на территории Выборга. Поэтому особенно приятно видеть, что рядом с обновленным Выборгским замком, в этом чудесном средневековом городе, проходят такие интересные и яркие старты. Дмитрий Ялов, вице-губернатор Ленинградской области

Ранее мы писали, что на выходных в Выборге состоится триатлон "VyborgTRI".

Видео: Piter.TV