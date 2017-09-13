Анастасия Костенко показала детскую

В комнате преобладают нежные оттенки топленого молока и слоновьей кости.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко активно готовятся к появлению дочери. Будущие родители уже подготовили комнату для своей малышки. В ней преобладают нежные оттенки топленого молока и слоновьей кости. Фото детской комнаты Костенко опубликовала у себя на странице в соцсети Instagram.

Сообщается, что детская комната располагается на втором этаже загородного дома. Рядом с ней находится спальня родителей. Дмитрий и Анастасия давно знают о том, что у них родится дочка. Поэтому комната оформлена в нежных цветах. Золотые вензеля на комоде и гламурная вышивка на подушке говорят о том, что в комнате будет жить настоящая принцесса.

Ранее мы писали, что Стефания Маликова выложила в Instagram фото с подросшим братиком.

Фото: Instagram / kostenko.94