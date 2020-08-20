Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов узнали пол третьего ребенка

Они узнали пол ребёнка на вечеринке с аниматорами и всеми необходимыми атрибутами.

Футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко недавно объявили, что находятся в ожидании третьего общего ребёнка. Теперь же супруги рассекретили пол будущего малыша.

Дмитрий и Анастасия ждут мальчика. Они узнали пол ребёнка на вечеринке с аниматорами и всеми необходимыми атрибутами.

На кадрах видно, что Тарасов и Костенко сами сгорали от нетерпения. Развязка наступила, когда Дмитрию вручили шар в виде футбольного мяча, наполненный порошком, Анастасия стояла около большого шара с конфетти. Когда Дмитрий ударил ногой по мячу, а шар взорвался, все вокруг увидели, что атрибуты были с голубым наполнителем. Значит у пары будет сын, сейчас они воспитывают двух дочерей.

Видео: Instagram / @kostenko.94