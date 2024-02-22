Мошенники обманули мать футболиста Тарасова на 6 млн рублей

По словам спортсмена, аферисты держали женщину "под гипнозом".

Мать российского футболиста Дмитрия Тарасова была обманута мошенниками на шесть миллионов рублей. Соответствующее заявление сделали журналисты телеканала "360.ru" со ссылкой на бывшего игрока московского клуба "Локомотив". Спортсмен рассказал, что правоохранительные органы получили заявление о произошедшем преступлении. Известно, что пожилая женщина продала в ломбард дорогостоящие украшения. Об обмане родственники узнали только через три дня. Они встретились с потерпевшей , забрали у нее мобильное устройство, по которому с ней связывались аферисты.

Ей запретили общаться с родными и близкими. В общем, гипноз. Сейчас с ней работает психотерапевт. Принимает лекарства и со мной проводит постоянно время.... Три дня маму держали под гипнозом и в принципе руководили человеком. Она назанимала большую сумму денег, в размере шести миллионов, продала машину. Дмитрий Тарасов, футболист

По словам Дмитрия Тарасова, его матери пришло сообщение от аферистов, что ее аккаунт на "Госуслугах" взломали, поэтому, чтобы все исправить, нужно перейти по ссылке. Женщина послушалась, что и стало ошибкой. Ранее футболист заявил Telegram-каналу "112" о том, что не верит, что обманувших мошенников полиция найдет. Спортсмен решил придать огласке инцидент чтобы другие люди смогли избежать подобных "разводов" со стороны телефонных аферистов.

Мошенники начали рассылать фейковые коды для доступа к займам.

Фото: Piter.tv