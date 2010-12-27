Стефания Маликова выложила в Instagram фото с подросшим братиком

Правда, лица мальчика на снимке не видно.

Старшая дочь Дмитрия и Елены Маликовых решила поделиться со своими подписчиками в Instagram трогательным снимком. На нем Стефания держит маленького братика на руках. Этот кадр девушка подписала словами из песни Филиппа Киркорова "Цвет настроения синий".

Напомним, в конце января этого года Дмитрий Маликов сообщил своим поклонникам радостную новость: он стал отцом во второй раз. Правда, Елена не рожала сама. Артист с супругой прибегли к услугам суррогатной матери. Звездная пара долгое время скрывала от общественности и журналистов имя наследника. Только в конце марта Елена призналась, что мальчика назвали Марком.

Ранее мы писали, что Дмитрий Маликов дал подписчикам в Instagram советы по пикапу.

Фото: Instagram / steshamalikova