Видео: Дмитрий Самойленко прокомментировал ситуацию с отсутствием газа в ЖК "Кивеннапа-Север" поселка Первомайское

Без газа и отопления остались более 180-ти жителей жилого комплекса.

В понедельник, 18 ноября, в ЖК "Кивеннапа-Север" поселка Первомайское пропал газ. На место происшествия прибыла аварийная бригада газораспределительной сети, и обнаружила, что на газорегуляторном пункте сработала автоматика безопасности. Они перекрыли краны, дабы избежать утечки газа.

Из-за отсутствия у компании-застройщика ООО "Лад" договора на техническое обслуживание газораспределительной сети с компанией "Газпром газораспределение Ленинградская область", ремонт сети выполняться не будет

Как сообщил Дмитрий Самойленко, администрация МО "Выборгский район" "вынудила" застройщиков отправить новый запрос на подключение новой сети, но Газпром не стал рассматривать это предложение.

"20 ноября, по нашему обращению в комитете по ТЭК было оперативно созвано совещание с представителями администрации Первомайского поселения, Газпрома и прочих заинтересованных структур. Во время совещания администрация Первомайского поселения приняла решение об объявлении ЧП. Таким образом, газораспределительная сеть перешла в муниципальную собственность", - более подробно рассказал заместитель главы администрации Дмитрий Самойленко

После принятия сетей в муниципальное пользование, их зарегистрируют за Первомайским, что в дальнейшем позволит заключить с "Газпром газораспределение Ленинградская область" договор на обслуживание данной сети.

"Понятно, что это дополнительная нагрузка на бюджет, но мы не смогли найти иного выхода, что бы спасти население и вернуть в их дома тепло", - отметил Самойленко

На данный момент уже готово гарантийное письмо в "Газпром газораспределение", в котором сказано, что администрация Первомайского гарантирует принять сети в муниципальное пользование и заключить с компанией новый договор об обслуживании.

С половины шестого вечера, 21 ноября, котлы теплоснабжения работают, газ в квартирах есть. Об этом сообщили жители ЖК "Кивеннапа-Север".





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Видео: Piter.TV