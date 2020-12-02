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Сегодня, 19:04
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nastya960
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Дмитрий Рогозин опубликовал видео своих тренировок в стрельбе из пистолета

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Он занимается стрельбой перед рабочим днем.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Facebook опубликовал видео своей утренней тренировки в стрельбе из пистолета. Рогозин стреляет по мишеням.

Как рассказал глава "Роскосмоса", стрельба с утра дает ему рабочий настрой на весь оставшийся день.

Начинаешь с пристрелки оружия, потом быстрее, еще быстрее.

Дмитрий Рогозин

В ноябре "Роскосмос" опубликовал на официальном сайте песни о космосе на слова Рогозина.

Видео: Facebook/ Dmitry Rogozin

Теги: дмитрий рогозин, роскосмос
Категории: Лента новостей, Новости России,

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Миронова Ксюнечка
Сегодня 19:34

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