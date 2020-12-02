Дмитрий Рогозин опубликовал видео своих тренировок в стрельбе из пистолета

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в своем Facebook опубликовал видео своей утренней тренировки в стрельбе из пистолета. Рогозин стреляет по мишеням.
Как рассказал глава "Роскосмоса", стрельба с утра дает ему рабочий настрой на весь оставшийся день.
Начинаешь с пристрелки оружия, потом быстрее, еще быстрее.
Дмитрий Рогозин
В ноябре "Роскосмос" опубликовал на официальном сайте песни о космосе на слова Рогозина.
Видео: Facebook/ Dmitry Rogozin
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