В Кремле допустили новое время выхода на плато по коронавирусу

В администрации президента размышляют о принятии ближайших мер по коронавирусу, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" 19 апреля заявил, что к следующей неделе появилась надежда выйти на "пик" по числу заболевших коронавирусом в России.

Песков обратил внимание, что за текущую неделю количество зараженных только росло. Это означает, что страна еще не вышла на "плато" заболеваемости – постоянный показатель. Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что последующие решения о режиме борьбы с коронавирусом COVID-19 в Кремле будут принимать в течение недели.

Ранее мы сообщали о том, что в Кремле признали проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса. Помощь предпринимателям на фоне пандемии коронавируса оценили как "недостаточную". Заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вмдео: kremlin.ru