Дмитрий Никулин провел прием граждан

Вопросы жителей относились к мерам поддержки граждан, работе ЖКХ, общегородским проблемам и личным просьбам.

10 декабря глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин ответил на вопросы жителей. Как сообщила пресс-служба районной администарции, мероприятие прошло с соблюдением всех мер противодействия распространению коронавирусной инфекции.

В основном вопросы жителей относились к мерам поддержки граждан, работе ЖКХ, общегородским проблемам и личным просьбам.

В рамках полномочий заявителям были даны разъяснения и консультации. Каждое обращение зафиксировано, исполнение взято на контроль, - подчеркнул Дмитрий Никулин.

В ходе приема налажена оперативная связь с представителями исполнительной власти, профильными чиновниками и службами для того, чтобы предоставить ответы заявителям как можно скорее.

Ранее мы сообщили о том, что выборгский театр "Святая крепость" получил помещение для административных нужд.

Фото: администрация МО "Выборгский район"



