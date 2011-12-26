Дмитрий Никулин и Ильдар Гилязов поздравили сотрудников и ветеранов МЧС с Днем спасателя

27 декабря отмечается День Спасателя. Глава МО "Выборгский район Дмитрий Никулин и глава районной администрации Ильдар Гилязов поздравили сотрудников МЧС с профессиональным праздником. Официальное поздравление размещено на сайте районной администрации.

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем спасателя Российской Федерации и 30-летием МЧС России!

Ваша служба, которая не знает выходных, требует от вас высокого профессионализма и мужества. Первыми приходить на помощь людям, не пасовать перед трудностями, быть неравнодушными к чужой беде - вот что отличает сотрудников пожарно-спасательных подразделений Выборгского района. Исполняя свой долг, вы демонстрируете мастерство и самоотдачу, умение быстро принимать решения в экстремальных ситуациях, проявляете отвагу и бесстрашие. Работая на пределе сил, вам известна цена секунды.

Вы относитесь к представителям одной из самых мужественных и благородных профессий, в которой нет случайных людей. Днем и ночью вы готовы сражаться за жизни других, рискуя своими. Ваш самоотверженный труд и решительность – залог спокойствия жителей Выборгского района. Им важно знать, что рядом есть те, кто способен помочь, кто не оставит один на один с бедой.

Благодарим вас за героизм и верность долгу!

Слова особой признательности выражаем ветеранам за преданность профессии, сохранение традиций, помощь в воспитании молодых специалистов, формировании у них высоких нравственных ценностей и чувства истинного патриотизма.

От всей души поздравляем вас с Днем спасателя и с наступающим Новым годом! Пусть в жизни каждого из вас будет как можно меньше тревожных вызовов. Желаем крепкого здоровья, благополучия, твердости духа, добра и мира вам и вашим семьям!



Глава МО "Выборгский район"

Д.Ю. Никулин



Глава администрации МО Выборгский район"

И.Ф. Гилязов

