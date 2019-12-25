Ильдар Гилязов проконтролирует работу управляющей компании «Энергопроект-М»

От жителей Выборга поступает много жалоб по поводу работы управляющей компании.

Глава администрации МО "Выборгский район" Ильдар Гилязов встретился с руководством управляющей компании ООО "Энергопроект-М". Поводом для встречи стал рост количества жалоб жителей. Как сообщила пресс-служба районной администрации, на встрече также присутствовали главы администраций Рощинского и Приморского поселений, представители структурных подразделений, Единой дежурно-диспетчерской службы администрации Выборгского района.

Наиболее распространенной претензией к ООО "Энергопроект-М" является низкое качество предоставляемых услуг и работа диспетчерской службы. Основным лейтмотивом диалога стал вопрос о надлежащем исполнении обязательств УК ООО "Энергопроект-М" по содержанию жилфонда.

Для проверки объективности жалоб жителей комитетом городского хозяйства был проведен контрольный осмотр домов, составлен адресный список, объективный перечень претензий по видам работ, которые обязана выполнять обслуживающая жилфонд организация.

Глава районной администрации потребовал изменить подход к работе и обеспечить исполнение обязанностей управляющей организации в соответствии с Жилищным Кодексом РФ и договорами управления многоквартирными домами. По итогу совещания директор ООО "Энергопроект-М" Александр Кондрашов обязался предоставить в администрацию график работ.

Ранее мы сообщили о том, что выборгский совет депутатов внес корректировки в бюджет.

Фото: администрация МО "Выборгский район"

