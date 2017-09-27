Дмитрий Нагиев намекнул, что сын Кирилл подарил ему внуков

Актер и телеведущий достаточно толсто намекнул на тонкие обстоятельства.

Звезда кино, театра и телевидения Дмитрий Нагиев, похоже, стал дедушкой. Об этом сообщают гламурные СМИ со ссылкой на телешоу "Ты не поверишь!". Журналисты программы взяли интервью у 51-летнего Нагиева, в котором он намекнул на наличие внуков в семье. Судя по всему, прибавление в семействе Нагиевых произошло по линии звездного сына артиста Кирилла Нагиева.

Что же стало поводом для таких предположений и гипотез? Всего одно интервью главного телеведущего страны. На вопрос НТВшников о том, собирается ли Кирилл Нагиев заводить детей, Дмитрий Нагиев отметил с нескрываемой иронией.

А кто вам сказал, что их (внуков) нет? Дмитрий Нагиев, интервью "Ты не поверишь!"

Отметим, что сын актера Кирилл Нагиев живет в родном Санкт-Петербурге. Он работает телеведущим, а также ведет праздничные мероприятия. Кроме того, Кирилл Нагиев понемногу пробует свои силы в телевизионных съемках, а также работает в рекламе.

При этом в соцсетях самого Кирилла нет никаких намеков на семейную жизнь и прибавление в семействе. Возможно, подобно своему отцу Дмитрию, молодой человек просто скрывает личное счастье от глаз журналистов и фанатов.

Ранее мы писали, что в сети появился трейлер нового фильма с Дмитрием Нагиевым.

Фото: Дмитрий Нагиев, Instagram