Дмитрий Михайлов стал первым зампредом петербургского комитета по строительству

В должность Михайлов вступил 11 марта.

В комитете по строительстве назначили нового первого зампредседателя, им стал Дмитрий Михайлов. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 11 марта.

Михайлов будет координировать деятельность Управления капитального строительства, Управления перспективного развития и координации проектно-изыскательских работ, Фонда капстроительства и реконструкции.

Отмечается, что до комитета Михайлов работал в городском "Водоканале" и ООО "ГрандЦиклСтрой".

Ранее мы рассказывали, что новым главврачом Боткинской больницы назначен Денис Гусев.

Фото: Яндекс