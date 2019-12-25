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Новым главврачом Боткинской больницы назначен Денис Гусев
Сегодня, 9:09
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nastya960

Новым главврачом Боткинской больницы назначен Денис Гусев

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Его руководителям структурных подразделений медучреждения представил новый вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Новым главным врачом клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина назначен Денис Гусев. Об этом сообщила пресс-служба Смольного с утра 6 марта.

Его руководителям структурных подразделений медучреждения представил новый вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Денис Гусев окончил Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова, является автором более 225 научных и учебно-методических работ. В 2015 году он возглавлял петербургский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, через год стал внештатным специалистом комитета по здравоохранению по вопросам ВИЧ.  

Фото: Центр по профилактике и борьбе со СПИД

Теги: боткинская больница
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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