Новым главврачом Боткинской больницы назначен Денис Гусев

Его руководителям структурных подразделений медучреждения представил новый вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Новым главным врачом клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина назначен Денис Гусев. Об этом сообщила пресс-служба Смольного с утра 6 марта.

Его руководителям структурных подразделений медучреждения представил новый вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Денис Гусев окончил Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова, является автором более 225 научных и учебно-методических работ. В 2015 году он возглавлял петербургский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, через год стал внештатным специалистом комитета по здравоохранению по вопросам ВИЧ.

Фото: Центр по профилактике и борьбе со СПИД