Рекультивацию полигона "Красный Бор" обсудят с местными жителями

Совет безопасности решил обсудить токсичные вопросы с жителями Ленобласти.

На полигоне промышленных отходов "Красный Бор" Тосненского района Ленинградской области состоялось выездное совещание, посвященное проблеме переработки отходов и рекультивации земель. На встрече присутствовали зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, руководитель "Росатома" Алексей Лихачев, первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Турчак и губернатор Петербурга Александр Беглов.

На полигон площадью 67,4 гектара в течение 50 лет свозились промышленные отходы 1–4-го классов опасности, пока в конце 2014 года полигон не перестал принимать отходы, а в середине февраля 2017-го Росприроднадзор не отозвал у полигона лицензию. В 2019 году Александр Беглов поднял вопрос о передаче полигона в федеральное ведение, что позволит провести мероприятия по рекультивации земель полигона до 2024 года.

На встрече Дмитрий Медведев поддержал губернатора Ленинградской области, предложившего привлечь к общественному обсуждению проекта рекультивации местных жителей.

Александр Дрозденко выдвинул предложение собрать жителей Красного Бора в доме культуры и рассказать им о проекте. В принадлежащем Петербургу полигоне "Красный Бор" хранятся около полутора миллионов тонн опасных отходов и строится новое экспериментальное предприятие по их переработке.

Ранее суд Петербурга оштрафовал экс-директора "Красный Бор" и его сообщника за мошенничество.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга