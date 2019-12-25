Суд Петербурга оштрафовал экс-директора "Красный Бор" и его сообщника за мошенничество

Суд оштрафовал каждого на 1 млн. рублей.

В пятницу, 28 мая, Куйбышевский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении бывшего директора полигона "Красный Бор" Сергея Мацукова и руководителя фирмы "ЭкоГрадСтрой" Андрея Градобоева. Они обвинялись в совершении преступления по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В пресс-службе отметили, что суд переквалифицировал действия обвиняемых на ч.3 статьи 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере). Кроме того, суд оштрафовал каждого на 1 млн. рублей. Также Мацуков и Градобоев должны выплатить комитету по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга 7 807 098 рублей.

В 2014 году Мацуков и главный инженер объекта Васильев договорились между собой сэкономить на капремонте гидротехнических сооружений (дамб обвалования), а оставшуюся сумму поделить. Известно, что денежные средства были выделены из городского бюджета.

Васильев, в свою очередь, вовлек в данную затею руководителя ООО "Экоградстрой" Градобоева. Весной 2014 года компания Градобоева выиграла тендер на ремонт дамб, полигон заключил с ООО "Экоградстрой" контракт на 23,6 млн рублей.

Таким образом, они сэкономили на ремонте и поделили между собой 7,8 млн. рублей. В 2015 году в ходе осмотра дамб выяснилось, что условия договора не были соблюдены.

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Фото: Piter.tv