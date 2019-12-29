Дмитрий Маликов намерен жениться на фанатке из Петербурга

Певец оценил, как преданная фанатка вовсю танцует под его хит на концерте в БКЗ "Октябрьский".

В пятницу, 28 февраля, стало известно о том, что певец Дмитрий Маликов захотел жениться на фанатке из Петербурга. Об этом артист заявил в своём Twitter-аккаунте.

Маликов оценил, как преданная фанатка энергично танцует под его песни на концерте в БКЗ "Октябрьский".

"Вчера в Питере. Она была лучшая! Женюсь !", — заявил Маликов.

Фанаты Маликова оценили подобную шутку. Однако заявили, что с такими обещаниями стоит быть аккуратнее.

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Фото:pixabay