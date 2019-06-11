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Дмитрий Харатьян рассказал про четвертый фильм о гардемаринах
Сегодня, 14:00
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Дмитрий Харатьян рассказал про четвертый фильм о гардемаринах

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Одна часть фильма уже сделана, вторая будет снята грядущим летом.

Актер Дмитрий Харатьян поделился деталями четвертого фильма о знаменитых гардемаринах. В беседе с "Петербургским дневником"  артист отметил, что нельзя убивать персонажей, которых полюбили зрители. Новых гардемаринов актер назвал не продолжением предыдущих картин, а новой историей.

Новая часть фильма будет состоять из двух частей. Первый и уже снятый фильм расскажет о мире, а второй – о русско-турецкой войне и Кинбурнском сражении в частности. Его съемки пройдут грядущим летом в Крыму. По словам Харатьяна, картина представит собой батальные сцены сражений на море и суше. В роли сына героя Харатьяна, гардемарина Алексея Корсака, снимается Андрей Лаптев, дочкой Ягужинской стала Ника Здорик. И между молодыми людьми, поделился артист, вспыхнут отношения.

Ранее мы рассказывали, что "Холоп" стал самым кассовым фильмом в истории РФ и СНГ. Почти официально.

Фото: www.kino-teatr.ru

Теги: гардемарины, дмитрий харатьян
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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