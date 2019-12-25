На создание фильма "Гардемарины 1787. Война" выделят 65 млн из резервного фонда

Минкульт будет следить за целевым и эффективным использованием этих средств.

Правительство выделит 65 млн рублей из резервного фонда на создание фильма Светланы Дружининой "Гардемарины 1787. Война". Соответствующее решение министра РФ Михаила Мишустина опубликовано на портале правовой информации.

За целевым и эффективным использованием этих средств будет следить Минкульт. Согласно распоряжению, в 2021 году должно состояться не менее 50 съемочных смен. Доклад по итогам министерство должно предоставить до 4 февраля 2022 года.

В настоящий момент режиссер Светлана Дружинина работает над двумя фильмами о гардемаринах. Первая картина получила название "Гардемарины 1787. Мир", вторая – "Гардемарины 1787. Война". Съемки должны были начаться еще в 1991 году, однако из-за проблем с финансированием были отложены на неопределенное время.

В новом проекте снимаются актеры, знакомые зрителям по предыдущим "Гардемаринам" – Александр Домогаров, Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев, Федор Добронравов, а также молодые артисты.

Ранее мы писали, что Фонд кино требует 191 млн рублей от создателей фильма "Вратарь Галактики".

Фото: Instagram / film.gardemariny