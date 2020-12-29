Дмитрий Губерниев досмотрел до конца интимное видео с Дзюбой и поделился впечатлениями

Видео оставило его равнодушным.

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев признался, что видео с Артемом Дзюбой, которое хакеры опубликовали в Интернете, не вызвало у него никаких эмоций. Об этом он сообщил "Фонтанке.ру".

По словам Губерниева, он досмотрел его до конца, но оно его не возбудило. А вот на некоторых знакомых женщин журналиста ролик все же произвел впечатление.

Мужчина не стал оценивать вопрос своей коллеги, корреспондента "Матч ТВ" Ольги Богословской, на пресс-конференции с Владимиром Путиным в декабре 2020-го года. По его словам, в это время он находился в Австрии и готовился к биатлону. Напомним, Богословская спросила у президента, должна ли "такая ситуация влиять на профессиональную деятельность спортсмена".

Наверное, это можно было бы обсудить, но я согласен с тем, что тема спорта здесь не была раскрыта до конца. сказал Губерниев.

Фото: Instagram / Дмитрий Губерниев