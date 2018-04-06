Дмитрий Чернышенко назвал перспективы развития туризма

Вице-премьер РФ провел профильное совещание в регионе.

Заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко в рамках своего рабочего визита в Краснодарский край провел заседание подкомиссии по вопросам развития туризма. Чиновники обсудили вопросы реализации комплексных инвестиционных проектов, а также подвели предварительные результаты проведения летнего сезона в регионе. В мероприятии были задействованы губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, уполномоченный при президенте Владимире Путина по защите прав предпринимателей Борис Титов, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Юрий Гордеев, генеральный директор "Туризм.РФ" Сергей Суханов, сотрудники Минэкономразвития, Минэнерго.

Глава государства поручил нам создать федеральные круглогодичные морские курорты, которые обеспечат турпоток не менее 10 миллионов человек в год к 2035 году. В ноябре мы должны... проект "5 морей и озеро Байкал", которые также включают "Новую Анапу" и "Абрау Дюрсо". Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

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Фото и видео: Правительство России