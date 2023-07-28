Дмитриев сообщил, что Москва изучит дело осужденного в РФ американца Уилгаса

Глава РФПИ напомнил о взаимодействии США и РФ по освобождению заключенных.

Глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев 3 апреля сообщил о том, что федеральные власти изучат уголовное дело осужденного в России американского музыканта Джеймса Уилгаса. В эфире местного телеканала Newsmax корреспонденты спросили гостя программы о возможности условно-досрочного освобождения западного артиста.

И я приведу пример того, как Стивен Уиткофф много работал над освобождением Марка Фогела. Я думаю, что это было очень важно, потому что Марк Фогел был освобожден и, знаете, успешно вернулся в США и был очень счастлив. Так что это определенно те вопросы, над которыми мы можем работать и которые пытаемся решить. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что Джеймс Уилгас задержан в Москве по подозрению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней девочке в 2016 году. Следствие полагает, что музыкант является причастным к еще трем схожим преступлениям, произошедшим в различных районах российской столицы. В ноябре 2017 года американца приговорили к 12,5 года лишения свободы.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о встрече с Илоном Маском.

Фото и видео: YouTube / Newsmax