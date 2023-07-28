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Глава РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о предстоящей встрече с Илоном Маском

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Эксперт дал характеристику американскому бизнесмену и раскрыл перспективы по сотрудничеству.

Перспективы американо-российского сотрудничества уже в ближайшее время будут обсуждаться с миллиардеров, основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском. Соответствующее заявлением журналистам сделал специальный представитель главы государства Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ (Российского фонда прямых инвестиций) Кирилл Дмитриев в кулуарах ежегодного съезда РСПП.

Обсуждения с Маском будут уже в ближайшее время. Мы считаем, что Маск - уникальный лидер, нацеленный на то, чтобы человечество вместе двигалось вперед.

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Путин провел встречу с гендиректором РФПИ.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ

Теги: кирилл дмитриев, рфпи
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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