В Москве оценили ущерб на мировых рынках из-за блокировки Ормузского пролива.

Рост цен на удобрения на фоне осложнений с их поставками через Ормузский пролив угрожает мировой продовольственной безопасности. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

3 марта Дмитриев со ссылкой на статистические данные сообщал, что через этот маршрут проходит значительная доля мировых потоков ключевых компонентов для производства удобрений. В частности, около 44% мировой торговли серой, порядка 31% мочевины, 18% аммиака и 15% фосфатов связаны с логистикой через этот регион.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev