Дмитриев: рост цен на удобрения угрожает мировой продовольственной безопасности
Сегодня, 17:05
Дмитриев: рост цен на удобрения угрожает мировой продовольственной безопасности

В Москве оценили ущерб на мировых рынках из-за блокировки Ормузского пролива.

Рост цен на удобрения на фоне осложнений с их поставками через Ормузский пролив угрожает мировой продовольственной безопасности. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. 

Мировая продовольственная безопасность находится под угрозой из-за резкого роста цен на удобрения, которые заперты в Ормузском проливе.

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

3 марта Дмитриев со ссылкой на статистические данные сообщал, что через этот маршрут проходит значительная доля мировых потоков ключевых компонентов для производства удобрений. В частности, около 44% мировой торговли серой, порядка 31% мочевины, 18% аммиака и 15% фосфатов связаны с логистикой через этот регион. 

Дмитриев: давление Запада на энергетику России не дало результата.

