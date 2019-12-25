  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Дмитриев прокомментировал идею присоединения Канады к ЕС
Сегодня, 16:30
113
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

0 0

В РФПИ прокомментировал статью иностранного издания Globe and Mail.

В Москве прокомментировали сообщение о том, что большинство канадских граждан открыты к идее присоединения к Европейскому союзу. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля отреагировал на публикацию газеты Globe and Mail о том, что, по результатам опроса, большинство канадцев готово рассмотреть присоединение к Евросоюзу. По мнению эксперта, такое предложение в адрес Оттавы является  леволиберальным воук-союзом с региональным сообществом.

Глобалисты навязывают глобалистский леволиберальный воук-союз.

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Дмитриев сравнил ситуацию в мире с началом пандемии COVID-19.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev 

Теги: globe and mail, евросоюз, канада, кирилл дмитриев, рфпи
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии