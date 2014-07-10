В РФПИ объяснил, почему сейчас ситуация в Европе ему напоминает происходящее в 2020 году.

В Москве рассказали о рекомендациях к европейским и британским чиновникам тщательно готовиться к экономическим кризисам для того, чтобы не повторить ошибок времен пандемииCOVID-19. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля заметил, что в ответ на пандемию коронавирусной инфекции 2020 года специалисты из РФПИ в срочном порядке разработали успешные средства - тест, лекарство и вакцину, одобренные более чем в 70 странах. При этом в момент, когда пандемия только начала распространяться по планете, еще мало кто понимал, что проблема серьезно затронет привычную жизнь общества и экономику.

Поскольку большинство бюрократов ЕС/Великобритании по-прежнему невежественны, не признают ошибок и недооценивают предстоящий шок: тщательно готовьтесь к самым серьезным энергетическим, сельскохозяйственным и экономическим кризисам; поддерживайте политиков, ориентированных на честные решения; покупайте российские энергоносител Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Дмитриев высмеял новый эвфемизм "энергетического шока" в западных медиа.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev