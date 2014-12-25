Глава РФПИ указал на работу с американскими делегатами по совместным проектам.

Москва и Вашингтон достигли значимого прогресса в обсуждении мирного процесса по урегулированию регионального конфликта на украинской территории. Соответствующее заявление сделал глава Российского фонда прямых инвестиций, специальный представитель президента Владимира Путина по экономическому сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев в ходе брифинга с журналистами от 3 апреля. Эксперт напомнил СМИ, что между сторонами было достигнуто соглашение о фактическом ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре, что стало первым шагом в вопросе деэскалации кризиса. Дополнительно делегаты и посольства работают над большим количеством двусторонних проблем, имеющих в том числе практическое значение для граждан РФ. В частности, обсуждаются темы, связанные с налаживанием культурных, туристических и религиозных обменов.

Россия и США обсуждают вопросы, которые позволят наладить культурные, туристические и религиозные обмены между двумя странами. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Дмитриев сообщил, что Москва изучит дело осужденного в РФ американца Уилгаса.

Фото и видео: Telegram / На видео видно (ТАСС / Ruptly)