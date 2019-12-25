Глава РФПИ оценил данные FT Energy о том, что регион может ждать новый энергетический кризис.

Европейскому региону следует признать прошлые просчеты в энергетической и геополитической сферах, а также сменить руководство и пересмотреть свою политику в отношении России. Соответствующее заявление через социальные сети официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля прокомментировал сообщение от FT Energy. В посте западные эксперты указали, что сейчас Европе необходимо готовиться к затяжному энергетическому кризису.

Я же говорил. Европе необходимо признать свои стратегические энергетические и геополитические ошибки, искупить вину, сменить руководство ЕС и отказаться от русофобского подхода. Как и предсказывалось, разрушительное энергетическое цунами скоро опустошит Европу. Как уже неоднократно объяснялось, Европе для выживания необходима Россия. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Фото: Kirill Dmitriev