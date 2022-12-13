Для жителей Петербурга выпустят 332 тыс. "Подорожников" в виде брелоков

Сумма договора составила 22,5 млн рублей.

В Петербурге вновь выпустят проездные "Подорожник" в виде брелоков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В Северной столице объявили соответствующий конкурс. Госконтракт уже заключили.

Подрядчик изготовит 332 тыс. карт в виде брелоков. Их будут поставлять в кассы в течение года.

Сумма договора составила 22,5 млн рублей. Такие проездные выпускают с 2016 года. Они сделаны из пластика и имеют специальное крепление, благодаря которому "Подорожник" сложно потерять.

На данный момент пассажиры купили около 400 тыс. проездных в таком формате.

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Фото: Piter.tv