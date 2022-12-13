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Для жителей Петербурга выпустят 332 тыс. "Подорожников" в виде брелоков
Сегодня, 14:07
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Для жителей Петербурга выпустят 332 тыс. "Подорожников" в виде брелоков

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Сумма договора составила  22,5 млн рублей.

В Петербурге вновь выпустят проездные "Подорожник" в виде брелоков. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

В Северной столице объявили соответствующий конкурс. Госконтракт уже заключили.

Подрядчик изготовит 332 тыс. карт в виде брелоков. Их будут поставлять в кассы в течение года. 

Сумма договора составила  22,5 млн рублей. Такие проездные выпускают с 2016 года. Они сделаны из пластика и имеют специальное крепление, благодаря которому "Подорожник" сложно потерять.

На данный момент пассажиры купили около 400 тыс. проездных в таком формате.

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Фото: Piter.tv

Теги: автобусы, брелоки подорожник, метро, подорожник, транспорт
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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Unloncuh Smacuabcap
Сегодня 14:33

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