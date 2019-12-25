Для жителей Ленобласти запустили приложение против коронавируса

В нем можно оценить собственные риски заражения и самочувствие.

Для жителей Ленинградской области доступно мобильное приложение, помогающее узнать информацию по предотвращению распространения COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

В приложении собраны необходимые рекомендации ВОЗ. Кроме того, оно позволяет пользователям оценить собственные риски заражения с помощью теста и вести дневник самочувствия.

Установить новую разработку можно по ссылке или наборов "Здоровье.ру" в App Store и Google Play.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти выявлен 81 новый случай заражения коронавирусом.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области