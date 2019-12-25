Для жителей Ленобласти запустили приложение против коронавируса

Для жителей Ленинградской области доступно мобильное приложение, помогающее узнать информацию по предотвращению распространения COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
В приложении собраны необходимые рекомендации ВОЗ. Кроме того, оно позволяет пользователям оценить собственные риски заражения с помощью теста и вести дневник самочувствия.
Установить новую разработку можно по ссылке или наборов "Здоровье.ру" в App Store и Google Play.
Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти выявлен 81 новый случай заражения коронавирусом.
Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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