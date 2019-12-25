Для застройщиков в Ленобласти вступили в силу новые правила

Из перечня правил были исключены устаревшие ограничения.

В документ, по которому происходит работа застройщиков в Ленинградской области, внесены изменения. Полномочия градостроителей были значительно расширены. Об этом сообщил telegram-канал регионального Правительства.

Начиная с сегодняшнего дня, в новых районах стало возможным возведение социальных объектов в виде пристроек. Кроме того, отменены ограничения на площадь парковки. На новых объектах смогут размещаться более 50-ти машин без учета разрыва в 25 метров. Разрешены также и многоуровневые парковки.

Для школ и детских садов установлен радиус обслуживания: теперь он составляет 500 метров.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти удалось ликвидировать 122 нелегальные свалки за полгода.

Фото: Piter.TV