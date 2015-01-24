Для запуска трамвая до Славянки потратят 25 миллиардов рублей

Соглашение было подписано в рамках ПМЭФ.

Накануне, 4 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение между "Сименс Мобильность" и ООО "БалтНедвижСервис", согласно которому компании будут сотрудничать при строительстве трамвайных путей от Купчино через Шушары до Славянки, передает Смольный.

Так, "Сименс Мобильность" намерена предоставить на линии электропривод для переводов трамвайных путей. Для России такие приводы считаются инновационными, поскольку раньше не использовались. Отмечается, что выделенная линия продлится на более, чем 20 километров. Будут построены пять надземных сооружений, остановки, закуплены 22 современных трамвая с низким полом. Объем инвестиций оценивают в 25 миллиардов рублей.

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Фото: Piter.tv