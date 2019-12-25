Для закрывших дело ИП установят максимальное пособие по безработице

Максимальное пособие будет выплачиваться бывшим ИП в течение трёх месяцев.

Для закрывших дело индивидуальных предпринимателей установят максимальное пособие по безработице. Соответствующее распоряжение дал президент России Владимир Путин.

Сообщение появилось на сайте Кремля. Поручение адресовано правительству страны. Максимальное пособие получат те предприниматели, которые прекратили работу после 1 марта 2020 года и зарегистрировались в качестве безработных.

Максимальное пособие будет выплачиваться бывшим ИП в течение трёх месяцев. Данная мера будет действовать до 1 октября.

Ранее Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России.