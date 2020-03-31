Без ограничений передвигаться по городу смогут лишь обладатели "заданных групп удостоверений".

Для выхода из дома жителям Москвы понадобится QR-код. Он нужен для срочного выхода по базовым потребностям — в магазин, аптеку, вынести мусор, а также выгулять собаку или поехать на дачу. Подробнее о новой технологии пишет "Коммерсантъ".

При отсутствии кодов полицейские должны будут доставлять граждан домой. Москвичи смогут перемещаться без ограничений из своих квартир до офисов. Для поездки в поликлинику, суд или по семейным делам нужно будет отправлять спецзаявку, аналогичную той, что требуется для выхода по бытовым обстоятельствам.

Без ограничений передвигаться по городу смогут лишь обладатели "заданных групп удостоверений". Это полицейские и сотрудники прочих силовых ведомств. А также сотрудники правительства, столичной мэрии, Госдумы и Совета Федерации.

Ранее мы писали, что нарушители карантина в РФ начнут получать СМС-уведомления.