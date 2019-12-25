Для вакцинации петербуржцев от гриппа используют три актуальных штамма

Их производство на территории страны отработано годами.

Во время массовой вакцинации жителей Петербурга от гриппа в этом году планируется использование трех актуальных штаммов - УЛЬТРИКС, КВАДРИ и СОВИГРИПП. Об этом сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на слова исполняющего обязанности директора НИИ гриппа Дмитрия Лиознова.

Известно, что все штаммы официально зарегистрированы и допущены к применению в РФ. Их выпускают на территории страны несколько лет, а технология создания не уступает зарубежным аналогам.

Напомним, что в 2020 году в Северной столице прививки от гриппа сделают до 3,2 миллиона человек, 488 тысяч из которых - дети.

Фото: Piter.TV