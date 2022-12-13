Для свободных площадей в петербургских ТЦ снизилась почти до 9%

В среднем по рынку показатель возрос до 10,6%.

За 2022 год доля свободных площадей в районных ТЦ Северной столицы уменьшилась на 1,1 п.п. (до 8,9%). Такие данные приводят сотрудники консалтинговой компании NF Group в Петербурге.

Эксперты отмечают, что такой формат ТЦ оказался единственным вариантом со стабильным покупательским трафиком. В среднем по рынку показатель вакантности возрос до 10,6%. Суперрегиональные ТЦ показали прирост в 15,4%.

Также, по данным аналитиков, число брендов, временно приостановивших свою работу на территории РФ, к концу года сократилось от 46-ти до 28-ми.

Ранее мы сообщили о том, что за 2022 год на петербургский рынок зашли 5 иностранных брендов одежды и обуви.

Фото: Piter.TV