Для реализации ВСМ Москва — Петербург создали компанию "ВСМ Две столицы"

Для обеспечения транспортной доступности терминала ВСМ построят тоннель в створе переулка Черняховского от Товарного переулка.

В Петербурге детально прорабатывают проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург, заявил глава города по итогам совещания по вопросам его реализации, которое состоялось 15 июля под руководством заместителя председателя правительства РФ Виталия Савельева. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По поручению президента мы детально прорабатываем проект, работаем в тесном контакте с РЖД и коллегами из других регионов. Строительство магистрали уже отражено в Генеральном плане Санкт‑Петербурга. Губернатор Петербурга

Отмечается, что для обеспечения транспортной доступности терминала ВСМ построят тоннель в створе переулка Черняховского от Товарного переулка. Кроме того, реконструируют привокзальную площадь на Лиговском проспекте и пробивку Миргородской улицы до Чернорецкого переулка. Соответствующий проект постановления правительства Петербурга уже подготовлен.

Напомним, ВСМ Москва — Петербург пройдет по территории шести российских регионов: Москвы, Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Для реализации проекта создали компанию "ВСМ Две столицы". Строительство всей необходимой инфраструктуры и подвижного состава будет вестись на отечественной технологической базе.

Ранее мы рассказывали о том, что составы ВСМ будут делать четыре остановки в столице.

Фото: пресс-служба Российской академии транспорта