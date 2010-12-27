Смольный отклонил все заявки на достройку проспекта Ветеранов

Отвергнутые подрядчики собираются обращаться в антимонопольную службу.

Аукционная комиссия отклонила заявки двух компаний-подрядчиков на строительство продолжения проспекта Ветеранов. Теперь организации продолжат борьбу в антимонопольном ведомстве, хотя ранее их претензию уже отклоняли.

Смольный объявил о конкурсе на продление проспекта Ветеранов 20 марта. Подрядчику нужно было заняться участком дороги от улицы Пионерстоя до проспекта Буденного. На эти цели городской бюджет выделил 970 миллионов рублей, а срок завершения работ был установлен до ноября 2019 года.

Заявки двух предприятий отклонены 3 мая из-за несоответствия требованиям аукционной документации. Как сообщает "Фонтанка.ру", тендер пытались выиграть ПО "Возрождение" и "Орион Плюс".

Напомним, что незадолго до этого представители "Возрождения" жаловались на некоторые нарушения просмотра заявок. Антимонопольная служба постановила не учитывать ряд критериев при отборе, однако, это не помогло получить работу. В частности, фирму "срезали" и из-за вышеупомянутых пунктов. Протокол пришлось аннулировать, была проведена новая проверка. В очередной раз были установлены неточности, не указанные в первый раз. "Возрождение" намерено еще раз обратиться к антимонопольщикам.

Напомним, что "БалтСтрой" хочет взыскать с Минкульта 160 млн. рублей из-за расторжения контракта по реставрации консерватории Римского-Корсакова.

Фото: Piter.tv