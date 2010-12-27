"БалтСтрой" хочет взыскать с Минкульта 160 млн. рублей из-за расторжения контракта по реставрации консерватории Римского-Корсакова

Подрядчик обратился в суд с исковыми заявлением.

"БалтСтрой" требует от Министерства Культуры в судебном порядке выплатить неустойку за расторжение контракта по реставрации консерватории Римского-Корсакова. Компания надеется получить от Правительства России 160 миллионов рублей. Данный иск зарегистрирован в Арбитражном суде Санкт-петербурга. Об этом сообщает "Мойка78".

Фактически иск подан в отношении Северо-Западной дирекции по строительству и реконструкции зданий, которую курирует Минкульт. Согласно контракту, подрядчику предлагалось провести работы на шести этажах исторического учреждения на театральной площади. В списке запланированных мероприятия значилась замена крыши, реставрация фасадов, ремонт подвального помещения, лестниц и межэтажных покрытий, монтаж художественной подсветки. заказ нужно было выполнить к осени 2018 года. Однако, ведомство расторгло соглашение с "БалтСтроем", после чего подписало новый договор на 600 миллионов рублей.

Отметим, что причиной разрыва отношений стало обвинение генерального директора "БалтСтроя" Дмитрия Сергеева в хищении средств. По данному делу должностное лицо получило условный срок. Однако, вскоре был установлен еще один эпизод.В этот раз денег не досчитались представители резиденции президента в Ново-Огарево.

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