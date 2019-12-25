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Для похоронного бюро откроют новое здание в Красногвардейском районе
Сегодня, 20:47
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smirenny

Для похоронного бюро откроют новое здание в Красногвардейском районе

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Трехэтажное здание построят к 2025 году.

В понедельник, 17 августа, стало известно, что к 2025 году в Красногвардейском районе планируют построить трехэтажное здание для похоронного бюро.

Разрешение на строительство уже получено. Отмечается, что планируемый объем инвестиций – 140 миллионов рублей. В здании разместят гаражи для служебного транспорта, технические помещения, траурный зал, магазин, а также на территории появится автостоянка для 28 машин.

Ранее мы писали, что в Петербурге появится центр ядерной медицины.

Фото: pixabay

Теги: новое здание, похоронное бюро, строительство
Категории: Лента новостей,

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