Для похоронного бюро откроют новое здание в Красногвардейском районе

Трехэтажное здание построят к 2025 году.

В понедельник, 17 августа, стало известно, что к 2025 году в Красногвардейском районе планируют построить трехэтажное здание для похоронного бюро.

Разрешение на строительство уже получено. Отмечается, что планируемый объем инвестиций – 140 миллионов рублей. В здании разместят гаражи для служебного транспорта, технические помещения, траурный зал, магазин, а также на территории появится автостоянка для 28 машин.

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