Для петербуржцев старше 50 лет проведут бесплатные курсы повышения квалификации

Учебный курс рассчитан на 184 часа.

В среду, 14 октября, стало известно о том, что пожилые петербуржцы пройдут бесплатные курсы повышения квалификации. Мероприятие проводит Центр занятости населения Петербурга.

Отмечается, что участниками проекта могут стать горожане в возрасте 50 лет и старше. Курс в рамках регионального проекта "Старшее поколение" стартует 19 октября. Петербуржцы смогут получить квалификацию наладчика инжекционно-литьевой машины – термопластавтомата.

В ведомстве заявили, что в октябре в рамках проекта "Демография" квалификацию повысили 911 петербуржцев в возрасте 50 лет.

Ранее мы сообщали о том, что Беглов пригрозил закрытием предприятий за нарушение антиковидных мер.

Фото:pixabay