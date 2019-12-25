Для петербуржцев открыли горячую линию по вопросам коронавируса

Горячая линия поделена на блоки, связанные с вопросами о вирусе, молодежью, пожилыми людьми, бизнесом и потребителями.

В Петербурге открыли горячую линию справочной службы по вопросам коронавируса, телефон поддержки создали в рамках работы штаба волонтеров, помогающих пожилым петербуржцам на самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 30 марта.

Горячая линия поделена на блоки, связанные с молодежью, пожилыми людьми, бизнесом и потребителями. Любой позвонивший может получить психологическую поддержку, узнать о наличии в аптеках лекарств и о порядке оказания срочных социальных услуг. Также на линии расскажут, как можно бесплатно доставить пенсионерам продукты из магазинов, как с помощью "Почты России" оплатить из дома коммунальные платежи и получить пенсии. Конечно, специалисты ответят и на прямые вопросы, связанные с заболеванием коронавирусом и состоянии эпидемиологической обстановки в городе.

До создания горячей линии волонтеры узнавали у ветеранов, какие лекарства и продукты им нужны, затем доставляли вещи старикам домой, используя защитные средства, чтобы обезопасить пожилых петербуржцев.

Телефон круглосуточной горячей линии: 8 812 245 32 20.

Также объявлено об открытии похожей горячей линии, только созданной специально для беременных петербурженок.

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