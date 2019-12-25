Для петербуржцев открыли горячую линию по вопросам коронавируса

В Петербурге открыли горячую линию справочной службы по вопросам коронавируса, телефон поддержки создали в рамках работы штаба волонтеров, помогающих пожилым петербуржцам на самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 30 марта.
Горячая линия поделена на блоки, связанные с молодежью, пожилыми людьми, бизнесом и потребителями. Любой позвонивший может получить психологическую поддержку, узнать о наличии в аптеках лекарств и о порядке оказания срочных социальных услуг. Также на линии расскажут, как можно бесплатно доставить пенсионерам продукты из магазинов, как с помощью "Почты России" оплатить из дома коммунальные платежи и получить пенсии. Конечно, специалисты ответят и на прямые вопросы, связанные с заболеванием коронавирусом и состоянии эпидемиологической обстановки в городе.
До создания горячей линии волонтеры узнавали у ветеранов, какие лекарства и продукты им нужны, затем доставляли вещи старикам домой, используя защитные средства, чтобы обезопасить пожилых петербуржцев.
Телефон круглосуточной горячей линии: 8 812 245 32 20.
Также объявлено об открытии похожей горячей линии, только созданной специально для беременных петербурженок.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 4 )
Мощнейший Женский Возбудитель!
Соседка ДАЛА.. благодаря: https://segodnia.space/
Добавь в напиток всего 1 капля и ей снесло башню
И она сама Трах*** тебя Здесь: https://segodnia.space/
Бизнес Центры почему работают ?
Хрен дозвонишься!!!