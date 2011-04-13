Для 40% петербуржцев любовь оказалась важнее карьеры

Вместе с тем, 35% трудоустроенных участников опроса затруднялись выбрать однозначно между личной жизнью и работой, подчеркивая важность гармонии и баланса обоих аспектов.

Исследование сервиса SuperJob показало, что большинство петербуржцев предпочитают любви карьеру менее часто: 40% горожан убеждены, что личные отношения гораздо значительнее профессиональных успехов, тогда как 25% уверены в обратном.

Анализируя половозрастные различия, выяснилось, что половина опрошенных мужчин в возрастной категории от 35 до 45 лет выбирают именно эмоциональную составляющую жизни, в то время как среди женщин моложе 35 лет этот показатель равен 39%.

Молодежь демонстрирует равнозначность взглядов: доля молодых людей, выбирающих личное счастье, ненамного больше числа ориентированных на профессиональный рост, что позволяет сделать вывод о приоритетности стремления к успеху среди молодого поколения.

Вместе с тем, 35% трудоустроенных участников опроса затруднялись выбрать однозначно между личной жизнью и работой, подчеркивая важность гармонии и баланса обоих аспектов.

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Фото: Unsplash (Viridi Green)