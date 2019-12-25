Ленобласть получила новые машины для уборки дорог

Техника прибыла в рамках лизинговой программы.

Дорожные предприятия Ленинградской области получили новую технику для обслуживания трасс, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Всего поступило 29 новых машин в рамках специальной лизинговой программы.

По большей части в регион поступили комбинированные дорожные машины на базе известных белорусских МАЗов. Зимой дорожники смогут убирать снег, а летом – проводить ремонт и перевозить грузы.

Не так давно автопарк области пополнился пятью специальными поливомоечных машинами. Отмечается, что за час такая машина может подмести около 25 километров и убрать свыше одной тонны смета за минуту.

Ранее мы писали, что в Ленобласти возле гаражей нашли полуголого мужчину в крови.

Фото: сайт Правительства ЛО