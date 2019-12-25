Для малышей Петербурга подготовили сборник экосоветов с раскрасками и комиксами

Буклеты подготовили комитет по природопользованию и экодвижение "Раздельный сбор".

В Петербурге выпустили сборник экологических советов, адаптированных для юных читателей возраста от 6 до 10 лет. В буклете "ДействуйЭкоЛогично!" рассказывается о дружественном потреблении, сохранении и защите экологических систем города, а также использование материалов и их переработка. Об этом сообщили в Смольном.

В брошюре, которая вышла тиражом 550 экземпляров, нашли место для настольной игры, раскраски и комикса. По мнению главы города, важно с детства рассказывать об экологии и прививать соответствующие привычки. В игровой форме ребятам объяснят, как заботиться об окружающей среде, беречь природные ресурсы.

Бумажные версии распространят на эколого-просветительских мероприятиях, таких как День эколога, форум "Экология большого города", а электронную можно найти на экологическом портале города.

Ранее мы писали, что в Петербурге на "удаленке" учатся менее 3% школьных классов.

Фото: пресс-служба Смольного