Для "лечения внука" 80-летняя петербурженка передала 1 млн рублей мошенникам

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Петергбургские мошенники продолжают использовать схему, по которой доверчивые петербурженки старшего поколения безоговорочно отдают деньги.

Накануне в полицию обратилась 80-летняя пенсионерка и заявила, что вечером 16 января ей позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что её внук попал в больницу и ему срочно нужны деньги в сумме 1 млн рублей. У петербурженки было только 950 тыс. рублей, о чем она сообщила мошенникам, и те согласились приехать. Об этом стало известно Piter.tv.

Звонивший мужчина пояснил, что к ней подъедут люди, им необходимо будет передать деньги. Примерно через час к ней домой пришли двое неизвестных мужчин, примет которых она не запомнила, и забрали всю сумму.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее желая помочь жертвам мошенников, 92-летняя петербурженка сама попалась на обман.

Фото: Piter.tv