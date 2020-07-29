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Петербургский режиссер снял фильм о мальчике-космонавте для фонда "Ночлежка"

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Ребёнок в ролике олицетворяет бездомного.

Петербургский режиссер Антон Грачев снял социальный ролик для благотворительного фонда помощи бездомным "Ночлежка". Видео опубликовано на YouTube-канале студии ASK Production.

Ролик длится почти 3 минуты, в центре сюжета – мальчик в костюме космонавта, сделанного из картонной коробки. Ребёнок олицетворяет бездомного. Его сторонятся люди, преследует охрана, выгоняют из автобуса. Режиссер выбрал главным героем мальчика, потому что уверен, что в каждом нужно видеть внутреннего ребенка, полного мечтаний.

В Петербурге появится социальное кафе для бездомных.

Фото: Instagram/ askproduction.ru
Видео: YouTube/ ASK Production

 

 

Теги: бездомные, ночлежка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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