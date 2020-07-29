Петербургский режиссер снял фильм о мальчике-космонавте для фонда "Ночлежка"

Ребёнок в ролике олицетворяет бездомного.

Петербургский режиссер Антон Грачев снял социальный ролик для благотворительного фонда помощи бездомным "Ночлежка". Видео опубликовано на YouTube-канале студии ASK Production.

Ролик длится почти 3 минуты, в центре сюжета – мальчик в костюме космонавта, сделанного из картонной коробки. Ребёнок олицетворяет бездомного. Его сторонятся люди, преследует охрана, выгоняют из автобуса. Режиссер выбрал главным героем мальчика, потому что уверен, что в каждом нужно видеть внутреннего ребенка, полного мечтаний.

В Петербурге появится социальное кафе для бездомных.

Фото: Instagram/ askproduction.ru

Видео: YouTube/ ASK Production