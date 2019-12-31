Для дочерних компаний Россетей будет поставлена автотехника почти на 6 млрд руб

Речь идет о машинах производства КАМАЗа, Урала или их аналогах.

Для дочерних компаний электросетевого ПАО "Россетти" будет поставлена автомобильная техника почти на 6 миллиардов рублей. Как следует из закупки, размещенной ПАО, речь идет о грузовиках и спецтехнике на шасси двух заводов – "КАМАЗа" и "Урала".

Закупка распределена на два лота. В рамках первого речь идет о праве заключения договоров на поставку в 2020-2022 годах автотехники производства "КАМАЗ" или ее аналогов. Она поступит в распоряжение "дочкам" "Россетей". На приобретение автомобилей выделено 5,656 млрд рублей. Их получат 13 компаний холдинга. Так, цена договора для "Ленэнерго" составит 257,9 миллиона рублей, а для "Янтарьэнерго" - 63,3 миллиона.

Второй лот намного меньше. Здесь говорится об автомобилях и спецтехнике автозавода "Урал" или опять-таки о ее аналогах. На это выделяется 241 миллион рублей.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Приморском районе Петербурга запустили новую подстанцию "Каменка".

Фото: rosseti.ru