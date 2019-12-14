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В Приморском районе Петербурга запустили новую подстанцию "Каменка"
Сегодня, 11:52
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nastya960

В Приморском районе Петербурга запустили новую подстанцию "Каменка"

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К подстанции подключили четыре новых жилых комплекса на 80-100 тысяч жителей.

На Парашютной улице 15 июля запустили подстанцию "Каменка". На торжественный запуск приехал губернатор Петербурга Александр Беглов.

К подстанции подключили четыре новых жилых комплекса на 80-100 тысяч жителей и новые объекты Особой экономической зоны "Новоорловская". При этом остается запас и для будущих подключений.

Строительство подстанции "Каменка" велось в два этапа. Сначала рабочие проложили двухцепную кабельную линию в 7,2 километра. Во время второго этапа произвели монтаж здания подстанции и установку оборудования.  

Фото: pixabay 

Теги: каменка, подстанция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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